Nog geen duidelijkheid over oorzaak van brand in nieuw zwembad in Kortrijk: “We wachten tot we kunnen poetsen”

Kortrijk - Het is nog steeds niet duidelijk hoe de brand in het gloednieuwe zwembad in Kortrijk is ontstaan. Ondertussen wacht uitbater Lago op goedkeuring om te beginnen met opkuisen en herstellen.

“Momenteel kunnen we nog niet veel zeggen”, vertelt Tom Hillewaere, operationeel directeur van de zwembadgroep Lago. “We wachten tot we mogen beginnen poetsen en de herstellingen kunnen starten. Er is wel al iemand langs geweest van de verzekeringen.”

Ook het parket heeft nog geen zicht op de precieze oorzaak van de brand. Kwaad opzet werd woensdag al uitgesloten na een rondgang met de parketdeskundige. Mogelijk is er iets misgegaan bij de omschakeling van de werfstroom naar het reguliere stroomnet. De elektriciteitscabine bevond zich vlakbij de glijbaantoren die dinsdagnacht volledig uitbrandde.

Uitgesteld

Volgens Diether Thielemans, algemeen directeur van Lago, valt het met de schade in het zwembad nog redelijk mee. Vlak na de brand werd even overwogen om enkel het sport- en recreatiebad te openen voor publiek, maar na een crisisoverleg met de hulpdiensten, stadsbestuur en uitbater werd de opening uit toch volledig uitgesteld. Eerst moet de stevigheid van het gebouw en het dak worden nagegaan.

Het zwembad Lagaeplein en zwembad Mimosa in Kortrijk, dat dit weekend zou sluiten, blijven langer open. De stad ontving kort na de brand een veertigtal meldingen van roet- en asdeeltjes die waren neergekomen in enkele deelgemeenten. Woensdag en donderdag rukten de stadsmedewerkers van team Nette Stad uit om die straten te vegen. De opening van het zwembad stond dit weekend gepland.