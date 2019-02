Charleroi - Marco Ilaimaharitra heeft zijn contract bij Charleroi verlengd. De 23-jarige sterkhouder uit Madagaskar ligt nu tot medio 2023 vast op Mambourg, zo maakte de club donderdag bekend.

De verdedigende middenvelder kwam in de zomer van 2017 over van het Franse Sochaux en speelde dit seizoen al 25 wedstrijden voor de Karolo’s, waar hij op het middenveld is uitgegroeid tot een onmisbare pion.