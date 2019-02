Grondwettelijk Hof verwerpt beroep tegen Brusselse lage-emissiezone

Brussel - Het Grondwettelijk Hof heeft een beroep verworpen tegen de lage-emissiezone die sinds vorig jaar van kracht is in Brussel.

De LEZ kwam tot stand via een ordonnantie, die in november 2017 met een bijzonder ruime meerderheid werd goedgekeurd in het Brussels parlement. Ze houdt in dat sinds januari 2018 het volledige Brussels gewest een lage-emissiezone is. Dat betekent dat dieselvoertuigen met Euro1-norm of zonder Euronorm sindsdien niet meer kunnen rondrijden in Brussel. De jaren nadien worden de normen geleidelijk verstrengd.

De klager voerde verschillende argumenten aan om de ordonnantie te laten vernietigen, maar die werden stuk voor stuk verworpen. Zo oordeelde het Grondwettelijk Hof dat het Brussels gewest wel degelijk bevoegd is om zo’n LEZ in te voeren. Bovendien is de administratieve boete die is voorzien bij een overtreding geen belasting, net zomin als de zone een schending zou inhouden op het recht op bescherming van de eigendom.

Een ander argument kwam erop neer dat de invoering een discriminatie zou inhouden van personen met onvoldoende middelen om een andere auto te kopen. Het Grondwettelijk Hof merkt echter op dat er maatregelen zijn voorzien om de sociaal-economische impact te verlichten voor personen die niet over financiële draagkracht beschikken om zich onmiddellijk een nieuwe auto aan te schaffen.

In Vlaanderen heeft Antwerpen eveneens een lage-emissiezone. In 2020 volgt er een in Gent.