Pittem -

In het West-Vlaamse Pittem woedt momenteel een zware brand op een varkensbedrijf. Twee stallen staan in brand met daarin zo’n 200 zeugen en 3.000 biggen. De rookpluim is tot kilometersver te zien. Brandweer is massaal ter plaatse. Politie vraagt aan de inwoners van Pittem en Tielt om ramen en deuren gesloten te houden. De oorzaak van de brand is nog onduidelijk.