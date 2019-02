Organisatie klimaatmars in Hasselt hoopte op 500 betogers, maar nog geen tiende komt opdagen: “Niet ontmoedigd”

Hasselt - In Hasselt heeft donderdagnamiddag een dertigtal betogers aan een klimaatmars door de binnenstad deelgenomen. Dat waren er een pak minder dan verhoopt. Organisator Youth for Climate Limburg had gerekend op enkele honderden deelnemers.

De klimaatmars vertrok om 14 uur op de Grote Markt en trok nadien richting het Kolonel Dusartplein. De betogers werden begeleid door de politie en de organisatie zorgde zelf voor een aantal stewards om alles in goede banen te leiden.

De organisatie hoopte op 500 deelnemers, maar het bleken er uiteindelijk een dertigtal. “Het is natuurlijk niet wat we hadden verwacht, maar we zijn hierdoor niet ontmoedigd. We blijven er honderd procent voor gaan, samen met Hasselt. We zijn dankbaar voor de mensen die er wel zijn en morgen zullen we weer met 1.000 man zijn”, aldus organisator Mete Topal.

De organisatie focust nu op de grote betoging van 15 maart, waaraan volgens de initiatiefnemers ook gele hesjes zullen deelnemen. “Dan gaan we voor een grote staking in Hasselt. We pikken ook iedereen op die klaarstaat aan de scholen en dan trekken we richting de Grote Markt”, zegt Topal.

In Antwerpen kwamen vandaag zo’n 3.000 spijbelaars samen. In Brussel 1.500.