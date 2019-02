Ze schopte rel met heel Italië en vluchtte (even) naar Dubai, maar Wanda Icardi schiet opnieuw met scherp: “Wat ik doe, is revolutionair”

Het was lang een publiek geheim in Italië, maar intussen weet zowat elke voetballiefhebber wie Wanda Nara-Icardi is. De beruchte manager én vrouw van Inter-sterspeler Mauro Icardi. Ze ging in de clinch met zowat heel de Italiaanse voetbalwereld, maar spijt heeft ze daar niet van. Integendeel.

Eerder deze maand barstte Wanda in tranen uit tijdens een talkshow toen ze moest uitleggen waarom haar Argentijnse spits zijn kapiteinsband moest inleveren. “Hij is zo fier om het shirt van Inter te mogen dragen. Dit voelt alsof ze hem een been afnemen”, zei ze.

Maar niemand in de laars van Europa die er wat van geloofde. Zo zou ze Icardi hebben ingefluisterd dat hij excuses moet eisen van de club en pas weer mag spelen als hij weer kapitein mag zijn. Lastig voor de club, want in Icardi’s contract staat dat hij tussen 1 en 15 juli mag vertrekken naar een buitenlandse club die meer dan 110 miljoen euro op tafel legt.

De onderhandelingen omtrent een contractverlenging tussen Icardi en de Milanese club slepen al een tijdje aan en de Argentijn schermt met heel wat interesse. Spin in het web is Wanda, die onlangs een steen naar haar wagen zag vliegen. Icardi verdient nu 4,5 miljoen euro per jaar in Milaan en dat vindt zijn manager dus te weinig. Inter zou volgens La Gazzetta een jaarsalaris van 7 miljoen geboden hebben, maar Nara zou vasthouden aan haar eis van 9 miljoen.

Foto: Photo News

“Machocultuur”

“Revolutionair”, vindt ze zelf. “Want dit is een enorme machowereld. Er zijn veel familieleden die spelers vertegenwoordigen, maar de rol van vrouwen is er meer eentje van: blijf thuis, zorg voor de kinderen en wees stil. Daarom is wat ik doe revolutionair. Ik heb vriendinnen die met voetballers samen zijn en ze lachen mij wel eens uit”, aldus Wanda in een gesprek met het Italiaanse Gente.

“Ze vinden dat wat ik doe vreemd is. Maar ze vragen dan weer wel of ik hun partners wil vertegenwoordigen, omdat ze me kennen. Ze weten dat ik hun belangen verdedig. Er is momenteel geen crisis met Mauro, er was er zelfs nooit één. Al die verhalen zijn pure fantasie. We zijn erg gelukkig samen. Sommige mensen verzinnen dingen om mij onderuit te halen. Maar Mauro geeft me moed en gelooft in mij. Hij is geen macho.”

Intussen trok Wanda Icardi samen met de kids richting Dubai. Om wat rust te creëren, zich te amuseren en soms eens te poseren. Ze is nog altijd model ook, natuurlijk.

Familieruzie

Tegelijkertijd kreeg Wanda verwijten naar haar hoofd van de jongere broer van haar man: Guido Icardi (21) en diens zuster Ivana (23). Die laatste verweet Wanda Nara een psychopate te zijn, een maniak en een gestoorde vrouw die de carrière van Icardi naar de knoppen helpt. Volgens Ivana is Wanda enkel uit op het geld van de nummer negen van Inter.

Guido bleef lange tijd uit de Icardi-oorlog, maar reageerde nu ook. Hij is trots op zijn zus en zou niet al te beste vrienden zijn met Wanda Nara. Vervolgens deelde hij op zijn Instagram een bericht van een volger dat als volgt ging: “Wanda hoer, forza Mauro en Forza Inter”.

Mauro Icardi scoorde dit seizoen 15 keer in 28 wedstrijden voor het Inter van Radja Nainggolan, dat derde staat in de Serie A. De Argentijn kwam eerder in opspraak toen hij in zijn biografie uithaalde naar de fans van de Nerazzurri. Bovendien is zijn relatie met Wanda Nara natuurlijk niet onbesproken omdat zij eerst samen was met Maxi Lopez, de boezemvriend van Icardi.