Het sloeg in als een bommetje vanmorgen: Eden Hazard zou in zijn eentje met zijn jaarloon van 18,7 miljoen euro alle 144 Belgische profwielrenners kunnen betalen. Een weetje waar de tien best verdienende sportlui van 2018 eens smakelijk mee lachen. Want 18,7 miljoen, dat is niets in vergelijking met het kwart miljard dat Floyd Mayweather bijvoorbeeld verdiende.