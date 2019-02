VIDEO. Ophef over parodie van Islamitisch gebed tijdens 100 dagen, school “betreurt dat iemand zich beledigd voelt”

Gent / Melle - Op sociale media is ophef ontstaan over een filmpje dat woensdag werd gemaakt tijdens de 100-dagenactiviteiten op het College Paters Jozefieten in Melle. De zesdejaars daagden er woensdag verkleed als Arabieren op en imiteerden het Islamitisch gebed. Heel wat moslims nemen aanstoot aan de imitatie en eisen excuses. De school benadrukt dat de sfeer van de honderd dagen aanleunt bij carnaval, en betreurt dat mensen zich aangesproken of beledigd voelen.

Het is Büşra Altınkaya, die met de gemeenteraadsverkiezingen in Gent opkwam voor Be.One, die in naam van de moslimgemeenschap excuses eist van de school. Ze stuurde ook een mail naar het Agentschap Voor Onderwijsdiensten met een klacht over het gebeuren. “Dat ze zich verkleden is het probleem niet”, verduidelijkt Altınkaya. “Maar dat ze de oproep tot gebed en het gebed zelf imiteren, is schandalig. Ze lachen op die manier met de kern van ons geloof.”

Dat een van de leerlingen met een valse bommengordel het gebed mee imiteerde, is ook meer dan een brug te ver voor de moslimgemeenschap. “Dit is geen gewone verkleedpartij, maar écht spotten met ons geloof. Van een katholieke school zou je niet verwachten dat ze zoiets toelaat.”

Dat de leerlingen het Islamitisch gebed imiteerden, is een brug te ver voor heel wat moslims. Foto: rr

De zesdejaars van het College Paters Jozefieten vieren vandaag, donderdag, hun laatste 100 dagen in de middelbare school. Daarom kwamen ze de voorbije dagen verkleed naar school, elke dag in een ander thema. “Naast Saudi-Arabië hadden we ook al het thema ‘toeristen’ en de ‘jaren 1920’. Ook daar werden de clichés niet geschuwd. De sfeer van honderd dagen leunt aan bij de sfeer zoals op carnaval”, reageert Jan De Gendt, algemeen directeur van de school.

Leermoment met religieuze vertegenwoordiger

“Het is geenszins de bedoeling om hierbij anderen te kwetsen. We betreuren het ten zeerste als iemand, binnen of buiten de school, zich door een 100-dagenactie aangesproken of beledigd voelt”, zegt De Gendt nog. “De normen en waarden die we onze leerlingen willen bijbrengen, zijn die van een katholieke dialoogschool. We gaan met alle overtuigingen respectvol in dialoog en verwelkomen iedereen die deze dialoog wil aangaan.”

De school organiseert binnenkort een dialoog- en leermoment met een religieuze vertegenwoordiger van de gemeenschap die stereotiep werd uitgebeeld. “Het is de bedoeling wederzijds begrip en respect te bevorderen”, aldus De Gent.

De leerling die de valse bommengordel aan had werd tijdens de 100-dagenactiviteit woensdag door de school al gevraagd de gordel af te doen en weg te steken wegens ongepast, wat ook onmiddellijk gebeurde.