De opvallende biljarttafel pal in het midden van de zaak vat het mooi samen. Wie bij Costume Privé in Dilbeek aanklopt voor de aankoop van een Italiaans kostuum mag daar gerust tijd voor nemen.

Sinds kort is op de hoek van de Sint-Alenalaan met de Moeremanslaan in centrum Dilbeek de zaak Costume Privé geopend. Het concept van de winkel is bijzonder eenvoudig. Zaakvoerder Olivier Cranskens ...