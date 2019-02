Grootste virtual-realitypark in Europa opent maandag deuren in ons land

Maandag opent in Moeskroen het grootste virtual-realitypark in Europa de deuren. Attractiepark ‘Virtual Park’ spreidt zich over een oppervlakte van 4.000 vierkante meter. In die oppervlakte komen zes onderscheiden virtuele werelden tot stand. Het park, ideaal voer voor gamers en andere liefhebbers van videospelletjes, heeft een capaciteit van 300 gelijktijdige bezoekers.

Medestichter Jean-Louis Verbaert van het park is blij dat het grote publiek voortaan zowel VR (Virtual Reality) als AR (Augmented Reality) kan ontdekken. In een communiqué verzekert hij dat de bezoeker zich kan ontspannen met de meest recente snufjes van de technologie, waarvan het grote publiek momenteel nog verstoken is. Die kan dat “in de beste omstandigheden en tegen democratische prijzen”.

De structuur van het park is opgedeeld in vier zones, in functie van de leeftijd van de deelnemers: een apartje voor de allerkleinsten, en voorts zones voor de leeftijden 6+, 9+, 12 en volwassenen.

Virtual Park zal zes op de zeven weekdagen open zijn. Wat de democratische prijzen betreft: 60 euro voor een volwassene en 40 euro voor kinderen onder de twaalf klinkt behoorlijk reëel.