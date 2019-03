Een zorgeloze zwangerschap en een perfect kindje bij de geboorte. Het geluk van Benjamin Decoster (33) en Josephine Landgraf (28) kon niet op toen zoon Aurélien op de ­wereld kwam. Maar plots waren er die huilbuien. Steeds meer, steeds luider. Het verdict was ongenadig hard.

29 september 2017. “Een mooie nazomerse dag”, zegt Josephine. “Mijn water brak. We repten ons naar het ziekenhuis, in het opwindende vooruitzicht onze zoon daarna in onze armen te kunnen ...