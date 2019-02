Belg bindt strijd aan met Nederlandse frietketelproducent: “Ze hebben allemaal hetzelfde defect”

De Belgische verdeler van Kiremko-frituurinstallaties bindt een juridische strijd aan met de Nederlandse producent Qbtec. Volgens de verdeler vertonen de ketels gebreken, wat hem en tal van frituristen opzadelt met kapotte ketels en hoge kosten. Die strijd bracht zijn bedrijf naar de afgrond.

In 2011 begon Jurgen Soenen het bedrijf Kiremko Catering Equipment Belgium, dat instaat voor de invoer en verdeling van Kiremko-frituurinstallaties, tot dan de grootste speler op de markt voor professionele frietketels. Al snel kreeg hij echter meldingen binnen van kapotte, lekkende ketels.

De teller steeg in België alleen al tot 1.300 ketels, elk van 4.500 euro. Sommige frituuruitbaters leden al tienduizenden euro’s schade, tot zelfs 80.000 euro, waar Soenen ofwel de klant voor moest opdraaien.”Op een gegeven moment ben ik die beginnen bijhouden in een loods. Ze vertoonden allemaal hetzelfde defect, namelijk lekken aan beide zijden van de brander”, aldus Soenen. Gerechtelijk expert en gastprofessor aan de KU Leuven Frans Vos deed in 2016 onderzoek, waaruit bleek dat er fout zat in de gebruikte lasprocedure van de gloeipinnen in de branderkamer.

Verder onderzoek moet uitwijzen of ook spanningsverschillen en/of een ontwerpfout dit probleem versterken. Volgens Soenen verzet Qbtec zich tegen een dergelijk deskundigenonderzoek van een onafhankelijke instantie. Hij kaartte dat aan bij Qbtec, maar die kwamen niet tegemoet. “Qbtec heeft naar eigen zeggen alle interne onderzoeksrapporten naar de oorzaak van de lekkages vernietigd omdat dit niet tot hun feitelijke administratie behoort”, benadrukt de verdeler. Ook in Nederland duikt het probleem op. Koepelfederatie ProFri startte zelfs een stichting Ketelkwestie op om alle schadeclaims te bundelen.

Nederlandse rechtszaak

Die zaak, een beroepsprocedure naar verder gerechtelijk onderzoek op de ketels, is hangende in Nederland. Ook Soenen wil een stichting oprichten en zich zo aansluiten bij de zaak die ProFri heeft aangespannen. “Dat is nodig, want individuele gedupeerden haken af wanneer de gerechtskosten oplopen”.

De Belgische koepel Navefri heeft weet van het probleem, maar houdt er zijn handen af. “Dat is niet de manier waarop wij werken. Elk merk heeft ooit al eens problemen gehad met een ketel. Wij kiezen voor dialoog. Dit is een geschil tussen producent en leverancier”, aldus Bernard Lefèvre, voorzitter van Navefri.

Ondertussen lopen er dus verschillende rechtszaken. Het bedrijf van Soenen, die werkte met een vijftiental werknemers, vecht tegen de financiële catastrofe. Woensdag oordeelde het Hof van Beroep van Gent dat het bedrijf niet kan beschermd worden tegen zijn schuldeisers.