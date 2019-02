Nooit meer okselvijvers? Waregems bedrijf innoveert met geurloze kledij

Waregem - De Waregemse modegroep Bimeko introduceert geurloze kledij waardoor die niet meer gaat stinken naar zweet. Het bedrijf meent dat het daarmee een Europese primeur te pakken heeft.

Nooit meer ruiken of zelfs stinken naar zweet. Bimeko heeft de oplossing in handen. Via een technologie op basis van zilverionen wordt een beschermende coating aangebracht op synthetische stoffen. De techniek wordt al gebruikt op sportkledij maar het is de eerste keer dat de coating ook wordt gebruikt op dameskledij die gemaakt is van synthetische stoffen. De technologie, Silver Plus genaamd, werd ontwikkeld door het Duitse bedrijf Rudolf.

Transpiratielucht wordt veroorzaakt door bacteriën die zich nestelen in het textiel en zich verspreiden. Door de coating wordt de groei en de verspreiding van die bacteriën verhinderd waardoor transpiratiegeuren niet kunnen vrijkomen.

Dat is niet het enige voordeel. Omdat de kledij langer fris blijft, moet ze minder gewassen worden en dat bespaart water en energie. Bovendien treedt er ook minder slijtage op. Bimeko zal de kledij verspreiden via zijn modemerk K[design] dat verdeeld wordt in 650 winkels in West-Europa en zelfs in Australië.