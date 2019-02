Real Madrid-talent Vinicius heeft eerste selectie bij Brazilië beet, veteraan Marcelo ontbreekt bij de Seleçao

De Braziliaanse bondscoach Tite heeft Vinicius Junior voor het eerst opgeroepen voor het nationale A-elftal. Marcelo, ploegmaat van Vinicius bij Real Madrid en al jaren een vaste waarde bij de Seleção, ontbreekt. Brazilië oefent in maart tegen Panama (23/03) en Tsjechië (26/03).

De amper 18-jarige Vinicius vond dit seizoen al in totaal zeven maal de weg naar doel bij Real. De aanvaller moet de afwezigheid van Neymar opvangen, die allicht nog tot april in de lappenmand ligt met een voetblessure.

Marcelo is er niet bij. De 30-jarige linkervleugelverdediger presteert deze jaargang erg middelmatig met Real en moet zich van Tite even bezinnen. Eind 2018 miste hij al verschillende interlands met blessures.

De Seleção bereidt zich voor op de 46e editie van de Copa América, die medio juni in Brazilië van start gaat. In eigen land willen Tite en co opnieuw oogsten, na het mislukte WK van vorige zomer. Brazilië trok met torenhoge ambities naar Rusland, maar botste in een zinderende kwartfinale op de Rode Duivels.