Zwitserse rechtbank veroordeelt politieagent wegens overdreven snelheid tijdens achtervolging

Een Zwitserse politieagent heeft een voorwaardelijke gevangenisstraf gekregen wegens overdreven snelheid tijdens de achtervolging van vermoedelijke inbrekers. Zijn advocaat heeft donderdag aangekondigd in beroep te gaan tegen de voorwaardelijke straf van een jaar. Dat deelde het Zwitserse persbureau Keystone-SDA mee.

De agent werd in 2017 geflitst tegen 126 kilometer per uur in Genève in een zone waar een snelheidsbeperking van maximaal 50 kilometer per uur heerst.

De rechters oordeelden dat de politieachtervolging geen excuus was voor een overtreding van de strenge Zwitserse snelheidsregels omdat de agent eerder trachtte inbrekers te vatten dan mensenlevens te redden.

Het is niet de eerste keer dat een Zwitserse rechtbank een politieachtervolging veroordeelt. Het hooggerechtshof handhaafde een soortgelijk vonnis tegen een andere Geneefse agent met het argument dat de politie het leven van anderen op de weg niet in gevaar mag brengen als ze in naam van de wet het gaspedaal intrappen.