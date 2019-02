Werkstraf voor zaakvoerder die wijnbar wilde redden met cannabisplantage

Maaseik / Dilsen-Stokkem - Een 54-jarige man uit Dilsen-Stokkem heeft van de correctionele rechtbank in Tongeren een werkstraf van 150 uur en een boete van zesduizend euro, deels met uitstel, gekregen omdat hij een faillissement van zijn wijnbar wilde voorkomen met een cannabisplantage.

De man was in 2015 de Boomgaardstraat in Maaseik met een wijnbar begonnen. In september stevende de wijnbar op een faillissement af en dat wilde de vijftiger te allen prijze voorkomen. In zijn woning in Dilsen-Stokkem begon hij daarom met een cannabisplantage met 280 planten. Ondanks het feit dat hij drie oogsten had, ging zijn wijnbar in januari 2016 toch failliet.

Op 16 december 2016 voerde de politie bij hem een huiszoeking uit en werd de plantage samen met 5,2 kilogram cannabis gevonden. Aan de agenten vertelde de man dat hij opgelucht was dat de plantage gevonden was, dat hij drie oogsten verkocht had en dat hij per verkochte kilo 3.200 euro had gekregen. Het parket berekende dat de winst die de man moest gemaakt hebben minstens 80.000 euro bedroeg en vroeg de rechter om die som verbeurd te verklaren.

De Tongerse strafrechter beperkte die verbeurdverklaring tot 26.000 euro. Aan Infrax moet de vijftiger ook een schadevergoeding van 6.720 euro betalen voor de afgetapte elektriciteit.