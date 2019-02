Jaar gevangenis met uitstel voor Genkenaar die geripte cannabis wilde verkopen

Genk - Een Genkenaar heeft van de Tongerse strafrechter een gevangenisstraf met uitstel van één jaar en een boete van 8.000 euro gekregen omdat hij gestolen cannabis wilde verkopen.

De politie kreeg informatie dat de Genkenaar uit een plantage in Luik cannabis geript had. Ze deed op 5 mei 2018 na een verkeerscontrole een huiszoeking in zijn woning in de Madeliefjesstraat. In de woning hing een sterke cannabisgeur. In de verschillende vertrekken vond de politie 2,246 kilo cannabis en 98 gram speed.

In de auto van de man werden in een plastic zakje restanten van cannabis gevonden. Tijdens zijn verhoren vertelde de Genkenaar hoe hij de cannabis en de speed gestolen had in een plantage in Luik en dat hij die in één keer wilde verkopen. Aan verschillende dealers had hij wel staaltjes gegeven maar hij had nog niemand gevonden die de cannabis van hem wilde overkopen.