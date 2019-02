Maak kennis met de harde kern van de bosbrossers

3.000 klimaatspijbelaars liepen vandaag achter Greta Thunberg, Anuna De Wever en Kyra Gantois door de straten van Antwerpen. Het was al de achtste klimaatmars van Youth for Climate. En er mogen dan wel minder betogers zijn opgedaagd als de afgelopen weken, toch laat de harde kern van bosbrossers zich niet ontmoedigen. Zij komen al acht weken na elkaar op straat. “En we blijven komen. Tot er verandering komt.”

Ona (15) en Nanette (15) uit Brussel: “We moeten laten zien dat er hoop is”

“Het is belangrijk dat we hier zijn. We mogen nog niet stemmen, maar op die manier kunnen we ons toch laten horen”, zegt Nanette ...