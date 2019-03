Na een voorbereiding van twee jaar is het dossier bijna rond om de Sint-Veroonmars te laten erkennen als immaterieel cultureel erfgoed. Een uitspraak valt nog voor de zomer.

In Lembeek zelf is men al eeuwen overtuigd dat ze met de Sint-Veroonmars een unieke brok erfgoed in huis hebben. Twee jaar geleden ging de koepel van Lembeekse paasverenigingen de uitdaging aan om daar ...