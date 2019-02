Manchester City landt megadeal met PUMA, met dank aan “attractief en aanvallend voetbal”

Manchester City zal volgend seizoen niet meer te zien zijn in truitjes van Nike. De Engelse topclub van Kevin De Bruyne en Vincent Kompany gaat namelijk in zee met Puma.

Het Duitse sportmerk slaagde erin om de Citizens voor tien jaar aan zich te binden met een contract dat jaarlijks 75 miljoen euro waard is. Puma was op zoek naar een nieuwe grote club in de Premier League nadat het Arsenal zag overstappen naar Adidas.

WE'RE NOT REALLY HERE pic.twitter.com/44RiwPvv8M — PUMA Football (@pumafootball) 28 februari 2019

“Wereldwijd houden fans van attractief en aanvallend voetbal. Manchester City en manager Pep Guardiola hebben dat imago”, klinkt het uit de mond van Puma-directeur Bjorn Gulden.

Naast Manchester City zullen ook Melbourne City, Girona, Atlético Torque en Sichuan Jiniu komend seizoen met Puma spelen. In tegenstelling tot New York City FC, dat gebonden is aan het contract van de MLS met Adidas.

De club van Pep Guardiola zou komend seizoen een omzet van minstens 600 miljoen euro realiseren als gevolg van deze overeenkomst. De op twee na duurste ooit. Barcelona heeft er eentje met Nike van zo’n 164 miljoen euro per jaar, Manchester United eentje met Adidas van bijna 90 miljoen euro.