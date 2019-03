Hier heeft het circulatieplan wel erg opvallend gevolgen: meer kinderen en ... mannen op straat

Leuven - Sinds de invoering van het Leuvense circulatieplan rijden er niet alleen minder auto’s door de binnenstad, er lopen ook meer kinderen zonder begeleiding in de stad rond, én er zijn ook meer mannen te voet. Dat blijkt uit een onderzoek van Leuvense masterstudenten geografie.

Studenten Joachim Brughmans en Elli Wambacq analyseerden voor de invoering van het circulatieplan in 2016 en een jaar erna in 2017 camerabeelden en voetgangerstellingen. Ze deden dat als aanvullend onderzoek op de studies die studiebureau Vectris deed in het kader van het circulatieplan in Leuven. Hun studie werd nu door Vectris gepubliceerd, en de resultaten kunnen op z'n minst opvallend genoemd worden.

Kindvriendelijker klimaat

De twee onderzoekers analyseerden camerabeelden van de Tiensestraat, Mechelsestraat, Grote Markt, Jan Stasstraat en de Brusselsestraat. “Bijna overal steeg het aantal voetgangers na de invoering van het circulatieplan”, zeggen de studenten. “De piekuren blijven dezelfde: het begin en einde van de schooldag, en telkens ongeveer 10 minuten na de aankomst van een spitstrein.”

Grote winnaar van het circulatieplan blijken de kinderen. Zij mogen van hun ouders duidelijk meer alleen op pad. De onderzoekers zagen in 2017 zo'n 10 tot 20 procent meer verplaatsingen van kinderen zonder begeleiding van een volwassene. “De stijging is in alle straten zichtbaar, ook die waar nog steeds gemotoriseerd verkeer rijdt. We kunnen er dus vanuit gaan dat het algemene kindvriendelijke klimaat erop vooruit gegaan is. Maar het is wel duidelijk dat kinderen meer vrijheid krijgen in autovrije straten. In de Jan Stasstraat werd er een knip doorgevoerd, en zien we nu 50 procent meer kinderen zonder begeleider”, klinkt het.

Mannen op openbaar vervoer

Opvallend is ook dat het percentage mannen onder de voetgangers op weekdagen sterk is toegenomen. Dat wijst volgens de onderzoekers mogelijk op een ‘modal shift’. “Kinderen en vrouwen maken traditioneel al meer gebruik van openbaar vervoer om naar school of het werk te gaan, en hebben zich dus minder moeten aanpassen. Mannen daarentegen gebruiken traditioneel vaker de auto, maar lijken zich volgens dit onderzoek aan te passen en ook op het openbaar vervoer over te schakelen voor hun woon-werkverkeer.”

Uit de tellingen blijkt overigens nog dat de Mechelsestraat duidelijk meer door vrouwen gebruikt wordt, terwijl de Brusselsestraat een iets meer ‘mannelijke straat’ is.

Meer banken

De onderzoekers hielden ook nog een bevraging. Daaruit blijkt dat de Mechelsestraat en de Grote Markt scoren als de meest aantrekkelijke straten. In het autovrije gedeelte van de Tiensestraat en de Mechelsestraat voelen de voetgangers zich het veiligst. Het stadsbestuur heeft volgens de bevraagden wel nog werk wat betreft de inrichting van de straten. Zo is meer straatverlichting en groen volgens hen aangewezen. En ouderen gaven aan dat in de Mechelsestraat en de Brusselsestraat meer banken geplaatst zouden moeten worden. Ook op de Grote Markt zijn er niet genoeg banken voor de grote hoeveelheid voetgangers, menen ze. De ondervraagden oordeelden overigens ook dat bussen niet zoals nu over de Grote Markt zouden mogen rijden, maar rond de Sint-Pieterskerk naar de Naamsestraat.