De blitse rijkeluiszoon die erop kickt om terroristen te verdedigen: “Er is niks zo opwindends”

Een gouden zonnebril in het haar gedrukt, de toga losjes over de schouders geslagen, en gehuld in een gescheurde jeans. Vraag in het Brusselse gerechtshof over wie je het hebt en het antwoord luidt steevast: “Sébastien Courtoy.” Vandaag verdedigde hij met vuur de belangen van Mehdi Nemmouche, hoofdverdachte van de aanslag op het Joods Museum. Een portret van de man die ervan geniet om te provoceren.