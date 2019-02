Zeven uur durende “Nemmouche is geflikt”-pleidooi van advocaat overtuigt niet

Brussel - Een eerste D-Day op het assisenproces over de aanslag op het Joods Museum: de verdediging van hoofdbeschuldigde Mehdi Nemmouche had aangekondigd donderdag de bewijzen van het openbaar ministerie te zullen weerleggen. Na een lange dag pleiten bleef het publiek - en mogelijk ook de jury - wat dat betreft een beetje op zijn honger zitten: het pleidooi was wel degelijk lang, maar het is maar de vraag of het de jury overtuigd heeft van de onschuld van Nemmouche.

Foto: Palix

Het was overigens Sébastien Courtoy die het hele pleidooi voor zijn rekening nam. Zijn confraters, Henri Laquay en Virginie Taelman, kwamen niet aan bod. Naar het einde van een zeven uur durende marathon leek de coherentie steeds meer te verdwijnen uit het pleidooi van Courtoy, die steeds emotioneler werd.

In de voormiddag kwam de advocaat gedreven, volgens sommigen zelfs ietwat opgefokt, uit de hoek. Hij probeerde de jury er nogmaals van te overtuigen dat zijn cliënt niet de dader is van de aanslag, die vier doden maakte. Nemmouche is geflikt, dat staat voor Courtoy als een paal boven water. De advocaat haalde opnieuw een rist zaken aan om de onschuld van zijn cliënt te bewijzen, terwijl een pleiade aan experts de voorbije weken die argumenten weerlegd heeft.

Muppet Show

De niet-inhoudelijke rode draad in de voormiddag was overigens de animositeit tussen Courtoy en het OM, in het bijzonder advocaat-generaal Yves Moreau. “Ik heb geen zin in deze muppet show hier naast mij”, zo uitte Courtoy na nog geen halfuur pleiten zijn ongenoegen, verwijzend naar Moreau en procureur Bernard Michel, die hem naar eigen zeggen uit zijn concentratie probeerden te halen door gefluister en opzichtig wenkbrauwengefrons. “En ze slagen er nog in ook”, zo voegde hij eraan toe. Voorzitter Massart moest hem aanmanen zijn pleidooi voort te zetten.

Foto: BELGA

Courtoy was dat pleidooi trouwens gestart met sneren naar de andere partijen. “Ik ben tien dagen afwezig geweest op het proces, om dit pleidooi voor te bereiden. Want ja, men heeft gewoon te veel bewijzen en het neemt veel werk in beslag om die te weerleggen”, zo klonk het ironisch. “En ik heb gehoord dat iedereen hier alleen maar mooie woorden over had voor mij: antisemiet, nazi, dwaas,...”, zo voegt hij er meteen aan toe.

Te veel “toevalligheden”

Inhoudelijk was er ook een rode draad te bespeuren: Courtoy sprak regelmatig van “toevalligheden” in het onderzoek naar de aanslag. Wat hij bedoelde was “toevalligheden” die het openbaar ministerie goed uitkwamen. Hij doelde onder meer op de bewakingscamera’s die op een bepaald moment niet meer werkten in een Brussels hotel waar de Riva’s zaten, op het feit dat slachtoffer Alexandre Strens voorkomt op de lijsten van de de Israëlische staatsveiligheid voor de opvolging van de sjiitische bewegingen, een dossier dat de Riva’s volgens hem ook vanuit Berlijn moesten volgen voor de Mossad.

Courtoy probeerde de jury er donderdag nogmaals van te overtuigen dat er in de nacht voor de aanslag in het Joods Museum iemand anders was in het appartement van Mehdi Nemmouche. In die nacht was er op de laptop van Nemmouche gesurft. En wel naar websites die bezwarend zouden kunnen zijn. Hij meent ook dat de dader de intussen befaamde Calvin Klein-schoenen van Nemmouche droeg tijdens de aanslag. Volgens Courtoy was de maker van de opeisingsvideo van de aanslag op het Joods Museum linguïstisch gehandicapt, Mehdi Nemmouche niet. “Dus is Mehdi Nemmouche niet diegene die de video gemaakt heeft”, zo luidt het.

Een ander argument dat de onschuld van Nemmouche moet bewijzen: Nicolas Henin, de Franse journalist die getuigde dat hij Mehdi Nemmouche heeft herkend als zijn gijzelnemer in Syrië, liegt. Volgens Henin zei Nemmouche in Syrië dat hij een aanslag wilde plegen. Courtoy verwijt hem dat hij die verklaring pas heeft afgelegd na de arrestatie van Nemmouche. Hij zou er niets over gezegd hebben tijdens een verhoor drie weken voor de feiten.

Courtoy deed in de namiddag, zoals verwacht, nogmaals de these van het Mossad-complot uit de doeken en legde uit dat de werkwijze van de schutter niet die was van iemand die een aanslag wil plegen.

In de val gelokt

Voor het eerst gaf de verdediging ook meer uitleg over haar argument dat Mehdi Nemmouche in de val werd gelokt, en dus niet de dader van de aanslag is, ondanks het feit dat hij met de wapens en andere bezittingen van de dader werd opgepakt. “Hij werd bij zijn vrijlating uit de gevangenis gerekruteerd door de Iraanse en Libanese veiligheidsdiensten, en werd dus in het oog gehouden. Daarom was hij opgelucht toen hij opgepakt werd in Marseille op 30 mei 2014”, aldus Courtoy.

Foto: BELGA

Het “ultieme bewijs” dat Nemmouche onschuldig is, hield Courtoy voor het einde: er zat DNA van Nemmouche op een klink waar de schutter niet aan is geweest, stelde Courtoy. Hij insinueerde dat het DNA er achteraf geplaatst werd.

Aan het eind van zijn pleidooi vroeg Courtoy “een kans” voor zijn cliënt. “Voor een professionele jury zou Mehdi Nemmouche zeker veroordeeld geweest zijn. Ik hoop dat ik u overtuigd heb van zijn onschuld”, zo richt Courtoy zich een laatste keer tijdens zijn pleidooi rechtstreeks tot de jury.

Vrijdag is het de beurt aan de verdediging van Nacer Bendrer.