VIDEO. Burgemeester krijgt originele klimaatboodschap van… pinguïns

Aalst - Opmerkelijk bezoek voor Aalsters burgemeester Christoph D’Haese donderdag: welgeteld 82 pinguïns wandelden gestaag het administratief centrum binnen. De verklede kleuters van het Sint-Jozefscollege campus Eikstraat vroegen de burgemeester wat de stad doet voor het milieu en het klimaat.

“Wij zijn pinguïns”, vertelt de kleine Theo. “En we komen zien wat de stad doet om het milieu proper te houden.” De origineel uitgedoste kleuters wandelden anderhalve kilometer, van de Eikstraat naar het administratief centrum aan de Werf, om de burgemeester daarover te bevragen. Ook de juffen hulden zich in zelfgemaakte pinguïnoutfits.

“Naar aanleiding van carnaval en de marsen voor het klimaat hebben wij ons in pinguïns verkleed”, vertelt juf Marleen. “Zo kunnen we iedereen tonen dat ook wij ons steentje kunnen bijdragen aan een beter milieu, hoe klein we ook zijn, om ervoor te zorgen dat het ijs stopt met smelten en de pinguïns kunnen blijven leven.”

Tienduizend ton afval

Burgemeester D'Haese (N-VA) was in de wolken met de komst van de pinguïns. “Er gebeurt heel veel, maar we proberen vooral de mensen - klein en groot - te motiveren om zo weinig mogelijk afval te veroorzaken. Weten jullie hoeveel afval we opruimen met carnaval? Tienduizend ton”, zo sprak de burgervader de kleuters toe. “Dat zijn tientallen grote containers die mensen zomaar weggooien.”

“Er is zelfs een mens geweest die met carnaval een boot kwam afzetten op de Grote Markt, omdat hij er vanaf wilde”, vertelde D’Haese nog. “Dat is niet flink, natuurlijk. Je moet goed sorteren, van in het begin.”

Red ons

De burgemeester kreeg een blauw kunstwerk overhandigd, met pinguïns erop, en het opschrift Red ons.

