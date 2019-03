Vandalen laten spoor van vernieling achter in kinderdagverblijf: “Onbegrijpelijk. Wie doet nu zoiets?”

Assenede - Kinderdagverblijf De Lollyfantjes kreeg in de nacht van woensdag op donderdag ongewenste bezoekers over de vloer. Onverlaten lieten er een spoor van vernieling achter. Het personeel is kwaad: “Wie doet nu toch zoiets?”

Bij De Lollyfantjes kunnen ze niet vatten wat zich woensdagnacht heeft afgespeeld tussen de muren van het kinderdagverblijf. “Toen ik hier om iets voor 7 uur arriveerde, merkte ik onmiddellijk dat we ongewenst bezoek over de vloer hadden gekregen”, vertelt een medewerkster, die liever anoniem wil blijven.

“Doorheen het gebouw hadden ze een spoor van vernieling nagelaten. Alle kasten waren overhoop gehaald. Luiers, speelgoed, kinderstoelen en verzorgingsproducten lagen door elkaar op de grond. Geen enkel meubel stond nog op dezelfde plaats. Vooral in de slaapkamer gingen de daders hevig tekeer. Alle matrassen lagen op de grond en de heel wat bedjes, vooral lattenbodems, zijn kapotgemaakt.”

Chaotische dag

“Meteen nadat ik vaststelde wat er gebeurd was, contacteerde ik de politie. Ondertussen begonnen ook de eerste ouders en kindjes toe te komen. Ik ving hen op in de keuken, terwijl de politiemensen ondertussen hun vaststellingen deden. Omstreeks 8.20 was dat achter de rug en konden we beginnen aan de opruimwerken. Gelukkig kregen we daarbij wat hulp, want al die tijd was de opvang gewoon open. We konden onze achttien kindjes en hun ouders toch niet in de steek laten. Maar ik hoef je niet te zeggen dat het hier deze ochtend behoorlijk chaotisch was.”

“We zijn vooral heel kwaad”, zegt de medewerkster. “Alles wat enige waarde heeft, lieten de daders ongemoeid. Het lijkt alsof ze vooral zo veel mogelijk schade wilden toebrengen. Onbegrijpelijk. Wie doet nu zoiets? In een kinderdagverblijf dan nog wel.”

De lokale politie van de zone Assenede-Evergem voert het onderzoek. “Op het eerste gezicht werd niets gestolen en zijn er geen sporen van inbraak”, zegt commissaris Yves Tuytschaever. “Waarschijnlijk verschaften de daders zich toegang tot het gebouw via een schuifdeur op de eerste verdieping. Verder onderzoek zal meer duidelijkheid moeten brengen.”