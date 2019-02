Real-verdediger Sergio Ramos moet extra speeldag brommen na (te) opzichtige gele kaart

De disciplinaire commissie van de Europese voetbalbond UEFA heeft Real Madrid-verdediger Sergio Ramos een extra duel geschorst nadat hij in de heenwedstrijd van de achtste finales van de Champions League op Ajax (1-2) doelbewust een gele kaart pakte. De Spanjaard zou daardoor de terugwedstrijd niet mogen spelen, maar moet nu dus ook een eventuele heenmatch van de kwartfinales missen.

Ramos had twee gele kaarten achter zijn naam staan, en pakte in het slot van de partij zijn derde na een opzichtige fout op thuisspeler Dolberg. “Ik zou liegen als ik zou zeggen dat ik het niet bewust deed”, verstopte de Madrileen zijn bedoelingen nadien niet. De UEFA grijpt nu echter in en legt Ramos een bijkomend duel schorsing op voor het opzettelijk incasseren van een gele kaart.

Volgende dinsdag ontvangen Thibaut Courtois en co in Spanje Ajax voor de return.