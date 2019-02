Productiehuis van onder ander “Blokken” komt in Franse handen

Brussel - Het Franse productiehuis Newen neemt een belang van 60 procent in productiehuis De Mensen, onder meer bekend van programma’s als Reizen Waes en Blokken, en fictiereeksen als Beau Séjour, Professor T. en Undercover. Raf Uten en Maurits Lemmens, de oprichters van De Mensen, behouden een belang van 40 procent en blijven het bedrijf leiden. Dat hebben beide ondernemingen donderdagavond bekendgemaakt. Het hoofdkwartier van De Mensen blijft in Zaventem, de ruim 100 medewerkers zullen er blijven werken onder leiding van Raf Uten en Maurits Lemmens.

Ook “Blind Date” is van De Mensen.

De Mensen, dat opgericht werd in 2001 en vandaag programma’s maakt voor VRT, Medialaan, SBS, Proximus, Telenet en Netflix, ging de voorbije maanden op zoek naar een structurele partner om haar verdere groeiambities waar te maken. Newen, opgericht in 2008, produceert in Frankrijk meer dan 1.000 uren televisie per jaar. Newen werkt zowel voor publieke omroepen als voor commerciële en digitale platformen, zoals Netflix.

“Een van onze prioriteiten is om Europese fictie te ontwikkelen dankzij een samenwerking met internationale spelers”, zegt Newen-voorzitter Bibiane Godfroid. “De Mensen is een toonaangevende producent, zowel in fictie als in non-fictie, met een zeer groot groeipotentieel. Ze hebben bewezen dat ze de knowhow hebben om succesvolle content te creëren.”

“Deze operatie is strategisch voor de groei van ons bedrijf”, zegt Raf Uten van De Mensen. “We delen dezelfde visie als Newen: wij zijn grote voorstanders van een Europese samenwerking voor de ontwikkeling van hoog kwalitatieve programma’s. We zijn ervan overtuigd dat internationale financiering nodig is om verder topproducties te kunnen blijven maken.”