Een 47-jarige arbeider uit Waregem raakte donderdagmiddag zwaargewond toen hij 5,2 meter naar beneden viel in een riool op de werf van een nieuwe verkaveling in Veldegem. Het klimteam van de brandweer moest de man komen bevrijden.

Ter hoogte van de Halfuurdreef in Veldegem is men een nieuwe verkaveling aan het aanleggen. Daarom was ook Giovanni Vanmeirhaeghe (47) uit Waregem daar donderdagmiddag met zijn werkgever aan het werk ...