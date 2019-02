Noord-Korea geeft zeldzame persconferentie: “Voorstel Kim Jong-un was realistisch”

Na de mislukte top tussen de Donald Trump en Kim Jong-un, heeft de Noord-Koreaans minister van Buitenlandse Zaken Ri Yong-ho een zeldzame persconferentie gegeven. Daarin benadrukte hij dat zijn leider wel degelijk een “realistisch voorstel” heeft gedaan. Volgens de Amerikaanse president was dat immers niet zo.

Donald Trump en Kim Jong-un zagen elkaar woensdag en donderdag in de Vietnamese hoofdstad Hanoi. De ontmoeting zou twee dagen duren, maar het programma werd onverwacht en abrupt ingekort. De twee gingen uiteen zonder nucleair akkoord. Op een persconferentie achteraf had de Amerikaanse president gezegd dat Noord-Korea alle sancties opgeheven wil zien, maar dat de Verenigde Staten dat niet konden toelaten. Dat werd nu dus tegengesproken door de Noord-Koreaans minister van Buitenlandse Zaken Ri Yong-ho.

Dus wilde hij ditmaal meer. Nadat beide partijen vooruitgang hadden geboekt over de definitie van het woord ‘denuclearisatie’, een belangrijk twistpunt tijdens eerdere gesprekken, en nadat Kim zijn Amerikaanse collega had verzekerd dat de Noord-Koreaanse tests met kernwapens en raketten voorlopig geschorst zouden blijven, kwam Kim met een bijkomende eis op de proppen. Hij wilde dat er onmiddellijk een einde zou komen aan alle Amerikaanse sancties tegen Noord-Korea. In ruil zou Noord-Korea de kernreactor in Yongbyon opgeven. Geen fair deal, vond Trump. Waarop de Amerikaanse president het aftrapte.

Noord-Korea’s minister van Buitenlandse Zaken Ri Yong Ho (rechts) tijdens de persconferentie. Aan zijn zijde: vice-minister Choe Son Hui Foto: AFP

Volgens de Noord-Koreaanse minister zat het anders: “voorzitter Kim kreeg het gevoel dat hij niet begreep hoe Amerikanen rekenen”. Hij zei verder nog dat Kim “de wil” voor verdere onderhandelingen mogelijk heeft verloren. Het werd glashelder dat de Verenigde Staten niet bereid waren ons voorstel te aanvaarden”, aldus Ri Yong-ho.

Intussen bij Trump

Na het mislukken van de top met Kim Jong-un heeft de Amerikaanse president vanuit zijn presidentieel vliegtuig Air Force One nog gepraat met de leiders van Japan en Zuid-Korea. Hij sprak telkens bijna een kwartier met de Japanse premier Shinzo Abe en de Zuid-Koreaanse president Moon Jae-in. Trump heeft hen volgens woordvoerder Sarah Sanders gezegd dat “hij de gesprekken zal verderzetten”.