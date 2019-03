Opdagen als bijzitter lukte hen niet, absurde uitvluchten bedenken des te beter

Brugge / Zedelgem / Knokke-Heist / Blankenberge - Negentien burgers die tijdens de gemeenteraadsverkiezingen hun plicht als bijzitter niet vervulden, riskeren een geldboete van 600 euro. “Ik moest de hele nacht werken” of “ik had mij overslapen na zwaar feestje”, waren maar enkele van de excuses.

Na de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober vorig jaar kregen een dikke honderd personen een minnelijke schikking van 250 euro gepresenteerd omdat ze hun plicht als bijzitter niet hadden vervuld. Ongeveer drie kwart van hen betaalde de boete, de rest werd gedagvaard en mocht het donderdag aan de strafrechter komen uitleggen. Voor negentien beklaagden - afkomstig van Brugge, Blankenberge, Knokke-Heist en Aartrijke - vroeg de procureur een geldboete van 600 euro. Negen van hen waren in de rechtbank aanwezig, de rest stuurde - net als op 14 oktober - zijn kat.

“Niet geraakt”

De beklaagden schermden met uiteenlopende excuses. “Ik had mij overslapen na een zwaar verjaardagsfeestje”, vertelde de ene. “Ik moest de hele nacht werken en ben er niet geraakt”, probeerde iemand anders. Het meest doorzichtige excuus kwam van een vrouw uit Knokke. Ze liet verstek gaan voor haar proces, maar had tijdens haar verhoor bij de politie een doktersbriefje voorgelegd. Daaruit bleek meteen dat haar uitleg niet klopte. “Mevrouw trok namelijk pas op 14 januari naar de dokter en die dateerde het ziektebriefje op diezelfde dag”, stelde de procureur. “Het briefje bewijst absoluut niet dat zij ook op 14 oktober ziek was.”

Christa Doma Mat (28) uit Assebroek had naar eigen zeggen de oproepingsbrief niet begrepen. De jongedame met Congolese roots woont sinds 2012 in Brugge maar spreekt enkel Frans. “Ik was nochtans al om 8 uur in het kiesbureau om te stemmen”, zegt ze. “Maar de voorzitter liet mij zonder opmerkingen gaan en dus ben ik meteen naar mijn werk vertrokken in hotel Aragon in Brugge. Mocht ik geweten hebben dat ik bijzitter was, had ik zeker en vast verlof genomen. Ik vind het juist een eer om als bijzitter te mogen zetelen. Alles was te wijten aan een vergissing. Ik was niet van slechte wil. Daarom heb ik de minnelijke schikking niet betaald. Hopelijk geeft de rechter mijn boete voor een deel met uitstel.”

Er waren 21 beklaagden. Twee van hen betaalden in extremis hun minnelijke schikking waardoor de procureur voor hen geen straf meer vroeg. Vier andere beklaagden beschikken over een strafblad, maar het Openbaar Ministerie vroeg voor hen geen strengere bestraffing. Het vonnis in alle zaken volgt op 28 maart. Nog zes andere afwezige bijzitters zullen zich tijdens een latere zitting moeten verantwoorden.