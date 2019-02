Gedaan met zomerse winterdagen: druilerig weekend op komst, vannacht al “stevige buien met eventueel donderslag”

De afgelopen dagen konden we met z’n allen al eens proeven van de lente, maar daar komt vanavond al een einde aan. De eerste zware buien komen vanavond al de grens overgewaaid en ook dit weekend belooft niet veel goeds.

De komende uren verwacht het KMI al buien “die plaatselijk vrij stevig kunnen zijn.” Daarmee komt er definitief een einde aan de zomerse winterdagen van de voorbije week. Het zou zelfs plaatselijk kunnen gaan onweren.

Vrijdag zal het bewolkt blijven met hier en daar een bui, al blijft het overwegend droog. De maxima zullen echter niet ver boven de 8 graden uitstijgen.

Zaterdag wordt het met maxima tot 12 graden weer iets warmer, maar in de voormiddag krijgen we opnieuw af te rekenen met een regenzone. In de namiddag wordt het nagenoeg droog, maar blijft het wel zwaarbewolkt. In de loop van de avond trekt er opnieuw een actievere neerslagzone ons land binnen.

Die neerslagzone zorgt zondag voor een echt kletsnatte dag. Volgens het KMI kan er op vele plaatsen 10 tot 20 liter regen vallen en plaatselijk zelfs meer. De maxima liggen tussen de 8 en 12 graden, maar de regen gecombineerd met een krachtige zuidwestenwind zorgen ervoor dat je daar nauwelijks van kan profiteren.

