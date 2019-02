Kamer keurt mobiliteitsbudget goed

Brussel - De Kamer heeft donderdag het mobiliteitsbudget goedgekeurd. Het principe moet alternatieve, meer duurzame vervoersmiddelen aantrekkelijker maken en zal bestaan naast de ‘cash for car’-regeling waarmee werknemers hun bedrijfswagen kunnen omruilen voor een licht belaste vergoeding.

Werknemers die gebruikmaken van een mobiliteitsbudget, zullen een budget ter beschikking krijgen waarmee ze hun bedrijfswagen kunnen inruilen voor een bedrijfswagen die minstens even milieuvriendelijk is. Ze kunnen ook alternatieve en duurzame vervoersmiddelen kopen, zoals een abonnement op het openbaar vervoer, fiets, deelauto, werkbus of taxi. Ook huisvestingskosten komen in aanmerking als de werknemer dichter bij het werk gaat wonen. Blijft er dan nog geld over, dan wordt dat uitbetaald. Op die som moet de werknemer wel 38,07 procent sociale bijdragen betalen.

Aan het mobiliteitsbudget zijn wel enkele voorwaarden verbonden. Zo moeten werkgevers die het willen aanbieden al minstens 36 maanden een bedrijfswagenbeleid hebben. Hierop bestaat wel een uitzondering voor startende ondernemingen. Werknemers die een keuze willen maken uit (een combinatie) van de drie mogelijkheden van het mobiliteitsbudget moeten minstens twaalf maanden over een bedrijfswagen beschikt hebben of daarvoor in aanmerking komen.

Het mobiliteitsbudget zal naast de ‘cash for car’-regeling bestaan, die - anders dan het budget - de bedrijfswagen van de werknemer die ervan gebruikmaakt helemaal uit het verkeer haalt door hem een licht belaste cashvergoeding aan te bieden. Die kan 400 tot 700 euro netto per maand opleveren.