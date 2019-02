Elfjarig meisje bevalt van kind van haar verkrachter nadat Argentijnse regering haar abortus weigert

Ze was herhaaldelijk misbruikt door de minnaar van haar grootmoeder, en vroeg na twee zelfmoordpogingen in het ziekenhuis om “te verwijderen wat die oude man in mijn gestopt heeft.” Het verhaal van de elfjarige Lucia beroerde heel Argentinië en werd vandaag helemaal op de spits gedreven aangezien het meisje niet tijdig een abortus mocht ondergaan en dus wel moest bevallen van het kind van haar verkrachter.

Lucia is een schuilnaam om de identiteit van het meisje te beschermen, maar heel Argentinië kent haar. Ze werd in de afgelopen weken een symbool voor het adoptiedebat in het land. Na herhaaldelijk misbruik werd het meisje zwanger, waarna haar moeder, mensenrechtenactivisten en zelfs de Argentijnse pers actie voerden voor een abortus. Maar de Argentijnse overheid bleef onvermurwbaar.

Nochtans kwam Lucia wel in aanmerking voor een abortus. Die zijn in Argentinië namelijk verboden, behalve onder twee voorwaarden: wanneer de zwangerschap het gevolg is van een verkrachting en wanneer de gezondheid van de moeder in gevaar komt. Aangezien een meisje van elf lichamelijk nog niet klaar is voor een bevalling, waren beide voorwaarden op haar van toepassing.

Activisten noemden de weigering van de Argentijnse overheid “de ergste soort wreedheid voor een kind”. Dat Lucia zwaar geleden heeft onder het misbruik en de daarop volgende zwangerschap, mag duidelijk zijn: het meisje werd twee keer in het ziekenhuis opgenomen na een zelfmoordpoging. Daar vertelde ze de psychologen ook dat ze wilde dat ze “uit haar verwijderden wat die oude man in mij gestopt heeft.”

Het gevaar voor Lucia werd uiteindelijk zo groot dat een rechtbank tussenkwam en onmiddellijke actie beval. Lucia werd naar het Eva Peron ziekenhuis gebracht waar dokter Cecilia Ousset een keizersnede op haar uitvoerde. “Mijn benen trilden toen ik haar zag, het was alsof ik mijn jongste dochter zag. Het meisje begreep ook niet volledig wat er ging gebeuren. We hebben het leven gered van een 11-jarig meisje dat een maand lang gemarteld is door de overheid.”

Ousset liet aan The Guardian ook weten dat het meisje het goed maakt, maar dat ze niet verwacht dat de baby het zal halen. De zwangerschap werd namelijk pas na 23 weken afgebroken, maar dat maakt nog steeds dat haar baby heel erg prematuur geboren werd.