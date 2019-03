Domper voor Club Brugge: Wesley mogelijk out, Vossen in de spits?

De kans bestaat dat Club Brugge Wesley morgenavond moet missen tijdens de wedstrijd tegen STVV. De Braziliaan bleef al de ganse week binnen en verscheen ook gisteren niet op het veld ­tijdens de voorlaatste groeps­training van Club.

Indien Wesley vandaag niet kan her­vatten, wordt hij niet ­geselecteerd. Club gaat sowieso geen risico nemen met Wesley met het oog op de play-offs. Zijn afwezigheid zou wel een domper zijn, want met vier doelpunten in zes wedstrijden is de spits aardig op dreef. Indien hij niet fit raakt, is de kans reëel dat Vossen nog eens naast Schrijvers aan de aftrap komt.

Vossen mocht al twee keer invallen na zijn zware knieblessure en deed het niet onaardig. De laatste basisplaats van de Limburger dateert ondertussen al van 19 oktober 2018 op Waasland-Beveren. Mechele, Poulain en Dennis keerden terug op training na rust door kwaaltjes. Zij zijn normaliter ­inzetbaar. Mata (scheurtje lies) en Mitrovic blijven out.