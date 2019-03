Man drijft zijn ex in psychiatrie met 200 berichten per dag, maar ondertussen zijn ze alweer een koppel: “Stalking van de waanzinnigste soort”

Poperinge - J. C. uit Poperinge riskeert drie jaar cel voor de stalking van zijn ex, met wie hij ondertussen opnieuw samen is.

De procureur tilde zwaar aan de feiten en vorderde een celstraf van drie jaar. “Een groot deel daarvan mag gekoppeld worden aan voorwaarden, als stok achter de deur”, zegt de procureur. “Ik heb zelden zo’n dossier gezien.”

Het gaat om een grote waslijst aan feiten, verspreid over verschillende jaren. Na de relatiebreuk liet C. zijn ex geen seconde met rust. Hij achtervolgde haar en stuurde in amper een half jaar 34.000 telefoongesprekken, oproepen of sms’en.

Kinderen

“Dat zijn er 200 per dag! Zo maak je iemands leven onmogelijk”, zegt de procureur.

Het werd zodanig erg dat ze zich moest laten opnemen in het psychiatrisch ziekenhuis. “De kinderen werden zelfs even bij een pleeggezin geplaatst”, zegt de procureur. “Je moet al heel diep zitten voordat je zoiets doet.”

In het ziekenhuis leerde ze een nieuwe partner kennen. Na haar opname trok C. naar hun woning, wat tot een schermutseling leidde. Uiteindelijk trok de vrouw in bij haar moeder in Kortrijk, maar C. stuurde de politie omdat hij beweerde dat de kinderen mishandeld werden. “Dit is stalking van de waanzinnigste soort”, vindt de procureur. “Hoe ver kan je gaan om iemand lastig te vallen?”

Aanhouder wint

De beklaagde ondernam volgens zijn advocaat een zelfmoordpoging na de relatiebreuk en moest zich laten opnemen in de psychiatrie. “Hij zag de liefde van zijn leven vertrekken en zag de kinderen niet meer. Op een bepaald moment besliste hij om haar terug te winnen. In zijn achterhoofd: de aanhouder wint en het doel heiligt de middelen. Hij wou haar terugwinnen en had daar alles voor over. Ondertussen beseft hij dat hij te ver is gegaan, maar het is wel opnieuw goed gekomen tussen de twee. De vrouw verklaart dat mijn cliënt rustig is en bepaalde voorwaarden naleeft. Hij wordt ook psychologisch begeleid. Daarom pleit ik om een probatie-uitstel. Hij heeft voorwaarden nodig, een effectieve celstraf zal hem niet helpen.”

Vonnis op 28 maart.