Plattelandsgemeente schrikt zich een ongeluk door meetresultaten van luchtkwaliteit: “Alsof we in hartje Antwerpen wonen”

Laakdal -

Consternatie in Veerle (Laakdal), een kleine deelgemeente van enkele duizenden inwoners in de Zuiderkempen: de lucht blijkt er even ongezond als in de drukke Antwerpse stadsregio. Enkele Groen-raadsleden die het grootschalige luchtonderzoek CurieuzeNeuzen hadden uitgeplozen, kwamen tot die onthutsende vaststelling.