Duitse politie maakt “zich ernstig zorgen” over verdwijning 15-jarig meisje, schoonbroer aangehouden

Duitsland is in de ban van de verdwijning van de 15-jarige Rebecca Reusch Foto: Polizei Berlin

In Duitsland is men met man en macht op zoek naar de 15-jarige Rebecca Reusch. Het meisje uit Berlijn verdween tien dagen geleden nadat ze een weekendje had doorgebracht bij haar zus en schoonbroer. Intussen blijft de schoonbroer na verhoor aangehouden, wellicht wordt hij als verdachte gezien in de verdwijningszaak.

Op 18 februari werd Rebecca Reusch voor het laatst gezien door haar zus Jessica. Het 15-jarige meisje verbleef namelijk een weekendje bij haar zus in Britz, een gemeente in de Duitse deelstaat Brandenburg, op nog geen uurtje rijden van Berlijn. Jessica nam ’s ochtends vroeg afscheid van Rebecca, het meisje zelf zou wat later de bus nemen naar school. Sindsdien ontbreekt elk spoor van de tiener: ze kwam nooit aan op school en ze kwam die avond ook niet thuis voor het avondeten bij haar ouders. Haar gsm stond uit.

Schoonbroer aangehouden

Na verschillende grootschalige zoekacties met een helikopter, speurhonden en infraroodcamera’s is Rebecca nog steeds niet terecht. De politie liet eerder op een persconferentie weten dat ze zich ernstig zorgen maakt om het meisje. Toch kwam er donderdagmiddag plots schot in de zaak: Rebecca’s schoonbroer, de vriend van zus Jessica, bleef na zijn verhoor aangehouden. Niet veel later liet de politie van Berlijn weten een verdachte te hebben. Details zijn er echter nog niet. “Het onderzoek loopt nog”, aldus de politie.

#UPDATE

Im Fall der vermissten 15-jährigen #Rebecca haben die umfangreichen Ermittlungen unserer 3. Mordkommission den Verdacht einer Straftat erhärtet. In diesem Zusammenhang wurde heute eine Person festgenommen. Die Vernehmung und die Ermittlungen dauern an.

— Polizei Berlin (@polizeiberlin) February 28, 2019

Volgens bronnen dichtbij het onderzoek zou de schoonbroer verklaard hebben dat hij op 18 februari omstreeks 6 uur ’s ochtends was thuisgekomen en om 8.30 uur gemerkt had dat Rebecca er niet meer was. Op de vragen of Rebecca nog leeft en wat haar precies is overkomen, wilde de politie donderdag niet antwoorden.

#FindBecci

Intussen heeft Jessica een eigen zoekactie opgestart via sociale media. Met de hashtag #findbecci probeert ze zo veel mogelijk informatie en getuigenissen te verzamelen die mogelijk in de richting van haar zus kunnen leiden. “Het gaat over het leven van mijn zus en ik zal niet opgeven”, klinkt het. “Ik blijf zoeken tot ik haar weer kan vasthouden.”