Valencia heeft zich woensdag geplaatst voor de finale van de Copa del Rey, na een 1-0 zege in de return van de halve finales tegen Betis. De heenwedstrijd in Sevilla was op 2-2 geëindigd.

Rodrigo (56.) scoorde iets na halfweg de verlossende treffer voor de thuisploeg.

Valencia treft in de finale Barcelona. De Catalanen haalden het in hun halve finales van rivaal Real Madrid. In Camp Nou werd het 1-1, waarna Barça woensdag in Madrid met 0-3 imponeerde.