Broertjes William (8) en Alexander (10) zingen op verjaardagsfeest Music Hall: “Iedereen kan de volgende dag uitslapen, behalve wij”

Gent -

Ze heten William en Alexander. Twee jongens uit het derde en vijfde leerjaar in de Gentse montessorischool De Klimop. Dit weekend zijn ze vooral musicalsterren, op het feestje dat het productiehuis Music Hall bouwt voor zijn dertigste verjaardag. “We zingen uit The sound of music, Annie en Oliver. Het beste wat musical te bieden heeft.”