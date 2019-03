Tien jaar na zijn dood krijgt de ‘waardeloze’ verzameling van filosoof Jaap Kruithof eindelijk een plaatsje in het Antwerpse MAS

Antwerpen -

Spullen die niemand anders wil, die wou filosoof Jaap Kruithof net wél. “Vader was tegen de wegwerpcultuur”, zegt zoon Marc. “Maar hij was ook tegendraads: een postzegelverzameling zou hij nooit begonnen zijn.” Tien jaar na zijn dood krijgt een deel van de ‘waardeloze’ verzameling van Kruithof eindelijk een plaatsje in het Antwerpse MAS. De andere helft van zijn collectie wordt weggeschonken.