Cowboys moeten uit het peloton: voortaan moeten motards en volgwagens test afleggen

De Belgische wielerbond gaat voortaan al zijn ­eigen motards en autobestuurders die meerijden tijdens wielerwedstrijden onderwerpen aan een test. De bond doet daarvoor een beroep op het veiligheidsinstituut Vias. Ook de motards van VRT gaan op termijn meedoen. “De veiligheid van de renners, de andere volgers en het publiek moet de prioriteit zijn”, zegt Philippe Mariën van Belgian Cycling.

Wonderkind Remco Evenepoel moest er donderdag zijn eerste wedstrijd in de World Tour door staken: gevallen door een motard die hij maar net kon ont­wijken. Het lijstje van botsingen, bijna-botsingen en akke­fietjes tussen renners, motards en volgwagens is ondertussen behoorlijk lang.

Belgian Cycling (de Konink­lijke Belgische Wielrijdersbond) wil daar, voor de wedstrijden in België alleszins, iets aan doen. “We gaan vanaf dit seizoen alle motards en autobestuurders screenen die tijdens wielerwedstrijden in onze dienst rijden”, zegt Philippe Mariën, de veiligheidscoördinator bij Belgian ­Cycling. “Die tests zijn de af­gelopen weken gebeurd in aanloop naar de Omloop Het Nieuwsblad, de openingswedstrijd van het wielervoorjaar.”

Het gaat om alle chauffeurs, ­piloten van de wedstrijdcommissarissen en tijdopnemers van de wielerbond, en ook alle coaches die meerijden. Veiligheidsinstituut Vias organiseert de screening.

Drie stappen

“Een dokter gaat eerst de medische paraatheid na”, zegt Stef Willems van Vias. “Daarna volgt een psychologische test die verschillende functies meet die ­eigen zijn aan het rijden in de koers. We meten de reactiesnelheden in rust én onder stress, we gaan na of ze zich voldoende lang kunnen concentreren, of ze onverwachte manoeuvres kunnen inschatten, enzovoort.”

Tot slot volgt een praktische test. “Die bestaat uit een rit in reële omstandigheden op een druk en technisch traject”, zegt Willems. “Daarna kijken we of er een attest fit to pilot kan worden afgeleverd. Wie dat attest niet heeft, kan geen licentie krijgen om bestuurder of motard te worden in dienst van Belgian Cycling.

De meerderheid van de bestuurders heeft de tests al af­gelegd. Hoeveel chauffeurs slaagden, wil de bond niet kwijt.

De test moet de risico’s beperken op ­ongevallen met motards en wedstrijdauto’s , zoals we die de voorbije jaren zagen. Stig Broeckx, de renner die al jaren intens revalideert, kwam in 2016 twee keer in een paar maanden tijd ten val na een aanrijding met motoren. En vorig jaar ontstond commotie toen bondscoach Rik Verbrugghe met zijn volgwagen een mecanicien aanreed. De man hield er een verbrijzelde voet aan over.

De Ronde van Vlaanderen van 2015. Een volgwagen raakt Jesse Sergent en brengt de renner ten val. Een rijvaardigheidstest moet dit soort ongevallen inperken. Foto: Sporza

Opmerkelijk: de ploegleiders ontsnappen aan de verplichting om mee te doen aan de screening. “Je zit met een internationaal peloton”, zegt Mariën. “We kunnen zo’n test niet opleggen aan een buitenlandse ploeg­leider, zelfs niet als die voor een Belgische ploeg werkt. Dit moet op het niveau van de UCI worden uitgewerkt. Maar wij willen wel een voortrekkersrol spelen.”

Ook de motards en chauffeurs die in opdracht van VRT de koers volgen, zullen de tests afleggen. “We juichen dit initiatief toe”, zegt Sporza-woordvoerster Anne Stroobants.