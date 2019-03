Benson Manuel, opengebloeid in Moeskroen, twijfelt over terugkeer naar Genk: “Waar het in je leven fout liep, word je liever niet aan herinnerd”

Gerechtelijk mag Moeskroen dan in een zware storm verkeren, sportief is de club met achttien op achttien onstuitbaar. Ook Benson Manuel is stilaan niet meer te stoppen. Na een ongelukkige passage in Genk is de kwieke dribbelaar aan de andere kant van het land helemaal opgebloeid. Nog één stap moet worden gezet. “Van een talent moet ik nu nog evolueren naar een topper.”