Vrouw verdacht van moord op man opnieuw aangehouden, nu voor mishandeling nieuwe partner

Al meer dan twee jaar wordt ze ervan verdacht achter de verdwijning van haar man Jean Vercarre (68) te zitten. Maar na bijna een jaar in voorhechtenis kwam Rolande V.R. (67) weer op vrije voeten. Tot gisteren. De vrouw werd opnieuw opgesloten in de cel nadat ze haar nieuwe partner bedreigde en rake klappen gaf.

Het gerecht bijt al 2,5 jaar de tanden stuk op de verdwijning van Jean Vercarre (68) uit Wetteren. De zestiger – vader van twee volwassen zonen – verdween half juli 2016. Hij was zogezegd voor enkele dagen vertrokken naar Aken. Niemand zag hem ooit terug.

Al snel kregen de onder­zoekers zijn bazige partner Rolande V.R. (67) in het vizier. Ze wordt er tot vandaag van verdacht dat ze Jean Vercarre heeft vermoord en zijn lichaam deed verdwijnen. De vrouw heeft dat altijd stellig ontkend. Na bijna een jaar in voorhechtenis werd ze vrij­gelaten onder voorwaarden.

Huiszoeking na ruzie

Omdat het lichaam van Vercarre niet werd gevonden, had het er alle schijn van dat Rolande V.R. vrijuit zou gaan. Maar deze week kreeg het dossier een verrassende wending. Politie en recherche werden getipt dat de vrouw een nieuwe partner had die bij haar was ingetrokken. Maar net als bij Jean Vercarre zouden buren hebben gemerkt dat het er in de woning soms hardhandig aan toeging. Er waren verschillende meldingen van ruzies met geweld, en deze week zou de situatie zijn geëscaleerd.

Woensdag dan viel de politie met man en macht binnen in de woning van Rolande V.R. De vrouw werd opnieuw opgepakt en gisteren voorgeleid bij de onderzoeksrechter in Dendermonde. Het Oost-Vlaamse parket bevestigt dat Rolande V.R. werd aangehouden wegens bedreigingen, en slagen en verwondingen met arbeidsongeschiktheid van een huisgenoot. “Het gaat om een nieuw dossier, dat dus losstaat van de verdwijning van Jean Vercarre”, benadrukt het parket.

Voor de familie Vercarre is de nieuwe arrestatie van ­Rolande V.R. niettemin een opsteker, zeggen ze. “Opvallend toch dat er weer pro­blemen zijn”, zegt Jef Vermassen, raadsman van de familie. “Hopelijk komt er nu eindelijk tóch een doorbraak in de zoektocht naar Jean Vercarre.”

Volgens Vermassen heeft de familie het er bijzonder lastig mee dat de zaak nooit werd opgehelderd. “Voor de familie is het bijzonder zwaar om dragen dat alle vermoedens naar die vrouw gaan, maar dat zij niet bekent en dat zijzelf geen enkel spoor naar Jean hebben.”

180.000 euro

Rolande V.R. schreeuwt vanaf dag één haar onschuld uit. Ze verklaarde aan de speurders dat Vercarre “ergens op de aardbol” een nieuw en rustiger leven is begonnen nadat hij revalideerde van een hersentumor. “Hij heeft de dood in de ogen gekeken en dat heeft een enorme indruk nagelaten. Hij wou gewoon vergeten worden.”

De speurders geloven daar helemaal niets van. Bij haar eerste arrestatie vonden ze 40.000 euro cash in haar wagen. Een klein deel maar van de 180.000 euro die verdween van hun bankrekeningen vóór de verdwijning van Jean Vercarre. De politie kon 90.000 euro recupereren, maar waar de resterende 50.000 euro naartoe is, blijft – voor zover bekend – tot op vandaag een raadsel.

Nina Van Eeckhaut, de advocate van Rolande V.R., wenste gisteren niet te reageren op de aanhouding van haar cliënte.

Jean Vercarre Foto: bfs

Tal van zoekacties, nooit resultaat

• Rolande V.R. maakte zich onmiddellijk verdacht na de verdwijning van Jean Vercarre in juli 2016. Het koppel woonde samen in een half verbouwde woning in Wetteren, maar ineens leken ze allebei van de aardbol verdwenen.

• Rolande V.R. bleek ondergedoken in Frankrijk in de periode dat Jean Vercarre verdween. Toen ze enkele maanden later terugkeerde naar huis, kon ze in de boeien worden geslagen, samen met een Roemeen die haar ver­gezelde.

• Het gerecht heeft nooit veel informatie over het onderzoek willen lossen. Feit is dat de speurders ervan overtuigd zijn dat Rolande V.R. achter de moord zit en dat ze zijn ­lichaam liet verdwijnen.

• Grootschalige zoekacties in onder andere Wetteren (foto links) en Beveren (rechts) hebben niets opgeleverd. Met grote middelen werden de woningen van het koppel uit­gespit. De laatste zoekactie dateert van juni vorig jaar. Toen werden bossen en vijvers in Saint-Hubert – een stadje in de Ardennen – uitgekamd op zoek naar sporen van Vercarre, omdat zij daar een buitenverblijf hadden.

• Het was allemaal te­vergeefs. Rolande V.R. mocht in de loop van het onderzoek de gevangenis verlaten. Eerst zat ze thuis met een enkelband, nadien was ze vrij ­onder voorwaarden.