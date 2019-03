Toponderneemster stampt zaak uit de grond 100% voor en door vrouwen. “Waar is de tijd dat ik thuis nog zelf alle doosjes zat te plooien.”

Een vrouwelijk cliënteel en alleen vrouwelijke werknemers: skincare-lijn Self uit Geel is 100% vrouwelijk. Zaakvoerster Isabelle Ulenaers, die onlangs nog de prijs voor meest beloftevolle vrouwelijke onderneemster won, is goed op weg naar internationale faam. En ook al is het een écht vrouwelijke markt, ze wil met plezier een man aanwerven. “Ik werk graag samen met mannen.”

Roze muren, producten in roze doosjes, flamingo’s en spreuken in roze fotokaders: de sfeer bij Self in Geel is op en top vrouwelijk. En dat is niet toevallig. “We richten ons vooral op vrouwen ...