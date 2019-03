Michel op weg om SWT op 58 jaar toe te staan, Open VLD staat zonder N-VA alleen met protest

De regering-Michel ­geraakt voor de tweede keer in evenveel jaar tijd intern verdeeld over SWT, het vroegere brugpensioen. In de Kamer zei de premier dat hij achter het voorstel van de sociale partners staat om de minimumleeftijd voor SWT pas volgend jaar op te trekken naar 59 jaar. Het plan was nochtans om dat nu al te doen. “Dit is de omgekeerde wereld”, aldus Open VLD. “Niet-verkozen instanties schroeven een regeringsbeslissing terug.”

Het Kamerdebat van gisteren was opvallend gelijklopend met de discussies van afgelopen zomer, toen Carrefour 600 oudere werknemers op SWT wilde sturen. “Een slecht signaal in tijden dat iedereen langer moet werken”, vonden Open VLD en N-VA toen. Een argument dat die twee partijen gisteren ook aanhaalden. Maar het belangrijkste verschil is dat N-VA nu niet meer in de regering zit, en Open VLD deze keer dus alleen staat met zijn verzet.

De aanleiding was gisteren niet Carrefour, maar wel het loonakkoord dat de vakbonden en werkgevers dinsdagochtend na 20 uur onderhandelen hebben afgesloten. Daarin hebben ze onder meer afgesproken dat de geleidelijke optrekking van de minimumleeftijd voor SWT met een jaar wordt uitgesteld. Die minimale leeftijd is vandaag 58 jaar en de regering had zich voorgenomen om dat begin dit jaar op te trekken naar 59 jaar, om te landen op 60 jaar in 2020.

De sociale partners willen dat nog tot eind dit jaar op 58 jaar te houden, om pas daarna verder te stijgen. “We blijven 58-jarigen dus nog langer naar de exit ­duwen”, zei Open VLD-Kamerlid Egbert Lachaert. “De regering heeft vorig jaar aangekondigd dat dit zou stoppen. Ze mag die plannen niet laten doorkruisen.”

De andere regeringspartijen MR en CD&V daarentegen vinden dat er geen andere keuze is. “Het loonakkoord is één geheel”, zei Michel in de Kamer, en wees erop dat er dankzij dit akkoord een maximale loonsverhoging van 1,1 procent komt. “2,8 miljoen mensen zien hun loon hierdoor stijgen”, zei CD&V-Kamerlid Stefaan Vercamer. “Gaan we dat ondergraven voor een symbolische kwestie die amper 220 mensen raakt?” Dat cijfer is een prognose gebaseerd op het aantal SWT’ers boven de 58 jaar in 2018.

De vraag is nu wat er verder gebeurt. Michel koopt sowieso nog een maand tijd, omdat pas dan het loonakkoord definitief wordt – nadat de vakbonden hun achterban hebben geraadpleegd. Maar de vraag is of de regering sowieso nog veel mogelijkheden heeft. Minister van Werk Kris Peeters (CD&V) heeft al enkele maanden een Koninklijk Besluit klaar om de minimumleeftijd op te trekken naar 59 jaar. Maar de regering, inclusief Open VLD, had eerder beslist dat in te houden zolang de sociale onderhandelingen liepen. Kamerlid Lachaert riep de regering gisteren op om daar alsnog mee te komen. Maar de kans is zeer klein dat dit gebeurt, al is het maar omdat er dan stakingen en betogingen dreigen op een zucht van de verkiezingen.