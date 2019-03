Een traan, een lach: “Alles wat carnaval voor mij betekent, zit in mijn kostuum”

Aalst - Blauw fluweel en witte broderie: het kostuum van prins Meyst knipoogt naar de kleuren van zijn affiche. Het meest typerend is de traan en de lach die overal in terugkeert. “Carnaval heeft me heel veel plezier gebracht, maar ook emotionele momenten.”

Geel, rood, paars, wit: al weken werd gespeculeerd over de mogelijke kleuren in het kostuum van prins Bart De Meyst (36), die enkel al prijsgaf dat het zeker een kleur van zijn campagne zou bevatten. Wie zich enkel focuste op zijn logo had het alvast goed mis, want blauw – de kleur van Barts affiches voor de prinsverkiezing – staat volledig centraal in het pak, net als wit, naar zijn campagnekleur ‘witter as wit’.

Witte en zwarte broek

“Het is een eerder traditioneel prinsenpak omdat ik daarvan hou”, zegt Bart De Meyst. “Ik had in het begin ook het idee om voor een ‘prinsencape’ te gaan, maar dat bleek echt niet bij mijn figuur te passen, dus is het toch een lange jas geworden.” Daarnaast heeft Bart ook twee broeken: een wit en een zwart exemplaar. “De witte voor de ceremoniële momenten, de zwarte voor 's nachts”, zegt De Meyst. “Een witte broek om mee de nacht in te duiken, lijkt me niet zo'n strak plan.”

Getatoeëerd

Het kostuum werd gemaakt door Salon Roger in Maaseik. Zowel op zijn jas, zijn vest als in de zilverstukjes op zijn hoed ziet de goede kijker een lachend en een huilend masker. “Dat verwijst naar mijn derde nummer van tijdens de prinsverkiezing ‘Een Troon, Ne Lach”, legt De Meyst uit. “Dat is hoe het leven voor mij is. Ik heb dat ook op mijn arm getatoeëerd staan en het symboliseert voor mij ook carnaval. Dat heeft me al heel veel vreugde, heel veel plezier gebracht, maar me ook al vaak emotionele momenten opgeleverd. Onder andere bij Geloeif Mè Goed (De Meyst was lid van de carnavalsgroep die een torenhoge verzekeringsclaim kreeg na een brand aan hun praalwagen, nvdr.), maar ook door het overlijden van mijn goede kameraad ‘de Viette’. 't Is altijd een beetje zo in het leven: er zijn ups en downs, zo gaat dat nu eenmaal.”

Authentiek

Barts hoed werd gemaakt bij Linda De Waegeneer in Aalst. Bovenaan dat hoofddeksel bengelt een kleine, zilveren scepter die ontworpen werd door de Aalsterse juwelier Kurt De Meersman. Het borduursel aan de achterzijde van het pak werd gemaakt door Elise De Pierre en de voorzijde door Lavaprint, allebei uit Aalst. Barts vriendin, Sien De Donder, was erbij tijdens de voorstelling. “De lach en de traan heeft hij ook op zijn arm staan en dat is echt iets wat hem typeert als persoon”, zegt De Donder. “Hij heeft het niet altijd makkelijk gehad, ook door zijn gewichtsverlies (Bart viel 65 kilo af , nvdr.). Er is niemand zo authentiek als hij, en dat siert hem enorm. Ik vind hem daarom de mooiste persoon die ik heb leren kennen. Ik ben super, super fier op hem.”