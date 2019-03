COMMENTAAR. “Het klimaat is aan het veranderen. Bosbrossers zijn bij politici niet langer sympathiek maar irritant”

Weet u nog hoe de bosbrossers bij hun eerste acties bloemetjes toegeworpen kregen door politici? De jonge generatie engageerde zich en kon op sympathie rekenen. Bij Bart De Wever riepen ze warme herinneringen op aan de tijd dat hij mobiliseerde in Vlaamse kroegen voor een mars op Brussel. Uiteraard was het actiemiddel afkeurenswaardig, dat spijbelen. Maar het was een signaal waarnaar geluisterd moest worden. Bij een gesprekje bij een koffie of in dit geval een groene thee en een biologisch koekje. Actievoerders overweldigen met een persoonlijke ontvangst bij de minister heet doodknuffelen. In de hoop door te gaan met de orde van de dag. Meestal lukt dat. Dit keer niet.