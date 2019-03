Vlaamse boeren krijgen honderden euro’s … om hamsters te redden

Onze overheid zet alle zeilen bij om de Europese hamster te redden. Boeren die het bedreigde beestje een schuilplaats bieden, kunnen daar voortaan een premie voor krijgen die vier keer zo hoog is als voorheen. Vroeger tekende geen enkele boer erop in, omdat ze meer verdienden door aardappelen te telen dan door hamsters te beschermen.

Het gaat niet goed met de Europese hamster in ons land. Enkel in Widooi, een klein dorpje in Limburg, komen er nog enkele tientallen in het wild voor. In Vlaams-Brabant zijn ze al opnieuw uitgezet, maar ...