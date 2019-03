Professor wil met protestwakes ISIS-kinderen terughalen: “Die kindjes tikkende tijdbommen? Waanzinnig”

“Haal de kinderen van ISIS-strijders wél ­terug naar België.” VUB-professor Gerrit Loots onderzocht de kinderen in Koerdische vluchtelingenkampen en zal zijn stelling blijven herhalen tot de Belgische regering echt in actie schiet. Drie “protestwakes” moeten zijn eis kracht bijzetten. “De tijd dat wetenschappers met kennis van zaken zich niet meer engageren is voorbij”, zegt hij.