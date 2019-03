CLUBNIEUWS. Ruzie bijgelegd in Kortrijk, voormalige wonderkind van Barcelona moet geduld hebben in Luik

Teddy Chevalier liet zich dit weekend nog eens negatief opmerken maar dat is weer bijgelegd in Kortrijk. In Luik is een basisplaats voor Halilovic, nochtans een voormalige wonderkind van FC Barcelona, nog niet voor meteen. uw clubnieuws van de dag.

KV KORTRIJK. Geschil met Chevalier bijgelegd

Teddy Chevalier liet zich dit weekend negatief opmerken door nukkig van het veld te stappen na een 2-6-overwinning in Waasland-Beveren, tot frustratie van andere spelers en zijn coach. “Dit lossen we intern op”, zei Vanderhaeghe na de match. Dinsdag kwam de groep dan samen om erover te spreken.

“We hebben het in groep besproken met Teddy erbij. Ik heb het omkaderd door te zeggen dat Chevalier een nerveus type is en een moeilijk seizoen beleeft, maar heb ook benadrukt wat hij al voor de club deed. De spelers hebben het soms moeilijk om die twee feiten naast elkaar te leggen door zijn soms te impulsieve reacties. Maar dat je invalt en scoort en toch niet tevreden bent, dat kan gewoon niet. Net als het feit dat hij de supporters na de match niet gaan groeten is, dat hoort niet. Zelfs al verlies je, dan moet je de fans groeten. Nadat iedereen dan erover gesproken had, nam Teddy het woord en bood hij vrijwel meteen zijn excuses aan. “Case closed”, aldus de coach.

Goed nieuws was er voor Ivanof, die voor het eerst weer meetrainde. Camara had weer last aan de knie bij het afwerken. Avenatti zal zaterdag na zijn schorsing terug in de ploeg komen en Van der Bruggen vervangen, die geschorst is.(gco)

STANDARD. Halilovic nog niet in basis

In de persoon van Alen Halilovic (22) trokken de Rouches deze winter een grote naam aan. De Kroaat moet het voorlopig stellen met invalbeurten en een basisplek lijkt nog niet voor meteen voor het voormalige wonderkind van FC Barcelona.

“Het jammere voor hem is dat hij er nog niet was toen we de oefenwedstrijden op stage speelden”, zegt Preud’homme. “Dat had zijn integratie versneld. We moeten nu presteren. We doen het nodige om hem te integreren. Hij begint mooie dingen te tonen, al weten we ook dat hij niet veel matchritme heeft.” (bfa)

LOKEREN. Club ondersteunt supportersactie

Met de actie #WijZijnLokeren willen de supporters van Sporting Lokeren tonen dat de club nog een toekomst heeft, ook in 1B. De Oost-Vlaamse club ondersteunt dit supportersinitiatief. “De club is blij met deze steunbetuigingen en wil langs deze weg de initiatiefnemers bedanken”, viel te lezen op de clubwebsite. “Wij zullen ook onze volledige medewerking aan het initiatief verlenen.”(whb)

KV OOSTENDE. Canesin out voor Waasland-Beveren

Zoals eerder verwacht moet Canesin verstek geven voor de partij van zaterdag tegen Waasland-Beveren. De voetblessure van de Braziliaan is nog niet voldoende geheeld. Verheyen zal dus aardig moeten schuiven, want hij mist ook Faes en Vandendriessche door schorsing. D’Haese blijft twijfelachtig, Marquet is in principe selecteerbaar. “We steken ons niet weg achter de spelers die er niet bij zijn”, gaf Gert Verheyen mee na de training donderdag. “Het is aan de beschikbare spelers om zaterdag de drie punten thuis te houden.”(jve)

CERCLE BRUGGE. Taravel nog niet fit

In functie van het aantal behaalde punten kunnen de spelers nog vakantiedagen winnen. Tormin (knie) is onzeker. De match van morgen op Kortrijk komt te vroeg voor Jérémy Taravel. Ook Koné is nog altijd niet fit. Alioui traint ondertussen voluit, Lambot hoopt na zijn operatie weer fit te raken medio april.(kv)

WAASLAND-BEVEREN. Ampomah volgend weekend wellicht fit

Trainer Adnan Custovic kon gisteren geen beroep doen op de geblesseerden Karlo Lulic, Daam Foulon en Nana Opoku Ampomah. De Ghanese flankaanvaller was gisteren bovendien ziek en verscheen niet op de club. De match op het veld van Oostende komt nog te vroeg voor Ampomah, maar Custovic hoopt hem volgende week tegen Zulte Waregem opnieuw te recupereren.(whb)